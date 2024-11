«Sono particolarmente felice per il dato che sta emergendo in Calabria

«Sono particolarmente felice per il dato che sta emergendo in Calabria. Ci sono stato cinque, sei sette volte e ci tornerò dopo elezioni».



Lo ha dichiarato Matteo Salvini nel commentare, dalla sede elettorale della Bergonzoni in Emilia Romagna, il dato che stanno arrivando dalla Calabria che danno in netto vantaggio la candidata del centrodestra Jole Santelli, appoggiata dalla Lega di Salvini. Il leader del Carroccio ha affermato che i dati calabresi lo «riempiono di orgoglio. Per la prima volta la Lega avrà in un Consiglio regionale del sud consiglieri e assessori.



La parola d’ordine in Calabria è lavoro, faremo del nostro meglio – promette Salvini - per porre fine all’immigrazione dei giovani calabresi e dare seguito a quanto promesso in campagna elettorale. Se tanti calabresi sono andati a votare vuol dire che qualcosa di buono ho fatto. Sono stato tanto volte in Calabria, ci ho messo sangue e sudore e ringrazio i cittadini di Riace, Gioia Tauro, Catanzaro, dell’Aspromonte per la fiducia che ci hanno consesso».

CONSULTA TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE