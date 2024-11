Esultano gli esponenti nazionali del Nuovo centrodestra dopo l'affermazione di Nico D'Ascola alle regionali in Calabria. La conferma, secondo Quagliarello, che non esiste centrodestra senza i 'moderati'.

Elezioni Regionali, Cicchitto - "Ncd? Non siamo andati male. In Calabria è stato un successo straordinario, siamo andati da soli oltre l'8%. Anzi, credo che in Forza Italia si stiano congratulando ancora con se stessi per la brillante operazione che fecero rifiutando di fare un'intesa con noi in Calabria".



Quagliarello (Ncd)- "Il risultato ottenuto in Calabria dal Nuovo Centrodestra e dalla coalizione Alternativa popolare è un segnale politico di rilevanza nazionale che nessuno deve sottovalutare. Quella calabrese - dichiara - è stata una scommessa vinta, in un contesto di regole non favorevoli, contro vecchi e nuovi avversari e nonostante le insidie dei finti amici".