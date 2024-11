Intervenuto a "Mezz'ora in più" su Rai Tre l'ex premier ha anche aggiunto: «Dobbiamo offrire qualcosa per il risveglio e il riscatto»

In vista delle elezioni regionali calabresi pare chiaro che Pd e Movimento 5 stelle dovranno dialogare e trovare punti in comune. Lo si è già capito nelle scorse settimane con i primi contattii per costruire una solida alleanza ed una strategia comune per contrastare il centrodestra.

«Per battere il centrodestra dobbiamo offrire qualcosa di più, in Calabria dobbiamo offrire qualcosa per il risveglio e il riscatto. Dobbiamo valorizzare le energie della Calabria in un campo ampio di centrosinistra dove ci sarà anche il M5s come pilastro». Lo ha detto Giuseppe Conte a "Mezz'ora in più", su Rai Tre.

«Sulla Calabria stiamo facendo un gran lavoro insieme al Partito democratico, abbiamo costruito le premesse per avere un candidato comune, espressione della società civile».