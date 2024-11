Il consigliere comunale di Catanzaro, Lorenzo Costa, lascia il Pd annunciando il suo sostegno alla candidatura alla presidenza della Regione del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Forza Italia. A renderlo noto è lo stesso Costa, che in Consiglio comunale finora ha rivestito il ruolo di capogruppo del Pd.

«La decisione, sofferta quanto convinta, di chiudere anche la lunga e in alcuni momenti esaltante esperienza nel Pd, è motivata – sostiene Costa - dal convincimento che questo partito abbia definitivamente perso il proprio rapporto con i territori, con le persone e le spinte ideali verso il riscatto di regioni come la Calabria. Ecco perché – prosegue - è necessario che alla guida della massima istituzione democratica calabrese ci sia una figura che unisca esperienza e conclamata visione strategica dei problemi, in una dimensione nazionale». Secondo Costa, infine, «Mario Occhiuto sarà capace di riportare a sintesi le varie spinte localistiche, salvaguardando l’identità regionale in un processo di modernizzazione di tutte le strutture sociali, economiche e culturali. In questo quadro – conclude il consigliere comunale, ormai ex capogruppo del Pd - sono convinto che il ruolo stesso di Catanzaro, capitale della Calabria, dovrà trovare il massimo dell’attenzione da parte dell’istituzione regionale, recuperando i ritardi e i danni provocati da questi ultimi anni di gestione del centrosinistra guidato da Mario Oliverio».