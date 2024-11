«In queste ore complicate per la Calabria, ore di guerra a colpi di comunicati stampa e mirabolanti ricostruzioni giornalistiche figlie di una regia che vorrebbe essere occulta ma tanto occulta non è, si fa sempre più insistente la voce che il Pd sarebbe impegnato ad individuare una ‘figura femminile’ per la presidenza della Regione. Un totonomi svilente che ha lambito anche me e mi ha costretta ad una pubblica smentita». Lo scrive Jasmine Cristallo, portavoce nazionale delle Sardine.

«Per quanto, da donna e da femminista, riconosca la necessità – spiega Cristallo - di porre al centro del dibattito e della politica la questione di genere, mi indigna molto che lo si stia facendo all’ultimo minuto e senza tenere conto della particolarità della questione calabrese».

«Non è questo il momento di avventurarsi in operazioni che, fatte così, sono solo di facciata e che usano la questione femminile come ‘foglia di fico’ per tentare di nascondere le conflittualità interne al Pd. La questione di genere – prosegue la portavoce nazionale delle Sardine - non può divenire strumento ‘riparativo’ in lotte tribali tra maschi, né tra correnti. È il momento, invece, della responsabilità e del coraggio di individuare un profilo civico all’altezza della delicatissima situazione. Il ricorso strumentale alla valorizzazione della componente femminile va respinto con forza».