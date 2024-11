«Condivido le parole del senatore Ernesto Magorno circa la strategia da mettere in campo nei prossimi mesi per vincere le elezioni regionali». Lo afferma il segretario della federazione provinciale del Pd Catanzaro, Gianluca Cuda commentando la nota del sindaco di Diamante. «Il nostro è un giudizio esclusivamente politico sull’operato della giunta regionale, un’azione non sufficiente a dare risposte ai reali problemi dei calabresi. È il momento di presentare una proposta di centrosinistra nuova, slegata dalle logiche del passato. Serve - conclude Cuda - una coalizione allargata e capeggiata da un volto nuovo».



