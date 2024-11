Parte la raccolta firme per le liste della coalizione civica di Luigi de Magistris. Sarà proprio il candidato presidente alla Regione Calabria, oggi pomeriggio a dare personalmente il via alle ore 18 con un banchetto nel centro di Cosenza, in piazza XI settembre. Da oggi, infatti, è scritto in una nota, saranno decine i gazebo e punti di raccolta firme sparsi per tutta la regione.

«Ci presentiamo e chiediamo sostegno con sette liste di donne e uomini liberi, messe insieme con il popolo e per il popolo calabrese, contro pacchetti e paccotti di voti», afferma de Magistris. «Il nostro - prosegue - è un progetto civico e plurale, che risponde solo ai diritti sociali e costituzionali. Una ribellione culturale contro il vecchio sistema».

Oltre a Cosenza sarà possibile firmare in molti centri della provincia, tra Scalea, Corigliano Rossano, Montegiordano, Castrovillari, San Lorenzo del Vallo, Civita. A Catanzaro già dalle 9.30, in via dei Bizantini 87, e dal pomeriggio, in piazza Prefettura dalle 17.30 alle 19.30. Alle 18.30 sarà attivo un banchetto anche a Lamezia Terme, su corso Nicotera, presso la sede di Lamezia Bene Comune. Anche a Crotone saranno due i punti di raccolta firme, la mattina presso il comitato elettorale "de Magistris presidente" di via Raimondi, 15 e, in serata, a partire dalle 20, sul lungomare di fronte al Gambero Rosso. A Vibo Valentia sarà possibile firmare, di mattina e pomeriggio, contemporaneamente, sia in Traversa dei Basiliani, 1 con Progetto Europa, sia negli uffici dello studio notarile Lo Schiavo. Numerosi saranno i banchetti anche tra Reggio Calabria, Palmi e la Piana di Gioia Tauro. A Reggio il punto di raccolta è la mattina, dalle 11, in via Damiano Chiesa 1. A Cinquefrondi presso la sede di Rinascita per Cinquefrondi, dalle 16 alle 20. Di seguito l'elenco completo di tutti i punti sparsi nelle cinque province.

Punti per la raccolta firme in privincia di Cosenza

A Santa Maria del Cedro, presso la casa comunale dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18

A Scalea, presso lo studio a.te.c. Viale Primo Maggio n.114/124

A Corigliano Rossano in due punti: presso il comitato elettorale Via dei Normanni n.322 dalle 18:30 alle 20:30 e presso lo studio Algieri, in via Nazionale 182, area Corigliano

A Casali del Manco, in via Roma, località Scalzati

A Castrovillari, in piazza Indipendenza n.6/B dalle

A Cosenza, in piazza XI Settembre dalle 17 alle 20

A San Lorenzo del Vallo, presso il comitato elettorale Viale delle Libertà 87, dalle 9:30 alle 12:30

A Civita, presso la sede del comitato in Piazza Municipio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

A Montegiordano, piazza Falcone e Borsellino dalle 17 alle 19

A Rende in via Rossini dalle 19 alle 21

A Corigliano Scalo presso piazza Salotto dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20

A Casali del Manco in due punti: in piazza Alfredo Franco dalle 10 alle 13 dalle 16 alle 19 e in via Roma, località Scalzati

A Praia a Mare presso lo studio legale dell'avv. Norina Scorza

A Castrolibero presso la sede comitato elettorale, in via della Resistenza n.65 dalle 17 alle 19

Provincia di Catanzaro

A Catanzaro in due punti: in via dei Bizantini 87 dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20 e in piazza Prefettura, all'altezza del Bar Chiricò, dalle 17:30 alle 19:30

A Catanzaro Lido, in via Corace n.46, presso lo studio dell'avv. Bova, dalle 17 alle 20

Ad Amaroni, in via G.Amendola n.73, presso lo studio dell'avv. Bova

A Montauro, presso il Villaggio Botterio dalle 16 alle 20

A Lamezia Terme, isola pedonale di corso Nicotera, presso la sede di Lamezia Bene Comune, dalle 18:30 alle 20:30

Provincia di Crotone

A Crotone in due punti: presso la sede del comitato elettorale, in via Raimondi n.15 dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 20 e sul lungomare, davanti al Gambero Rosso dalle 20 alle 24

Provincia di Vibo Valentia

A Vibo Valentia in due punti: alla traversa dei Basiliani n.1 presso lo studio associato Progetto Europa, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e in via Enrico Gagliardi n.1, presso lo studio notarile Lo Schiavo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19

Provincia di Reggio Calabria