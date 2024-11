Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, non potrà partecipare oggi al dibattito sulla sanità organizzato a Lamezia terme.

De Magistris aveva già comunicato nei giorni scorsi questa indisponibilità agli organizzatori del dibattito per la concomitanza di un evento a Corigliano Rossano, fissato da tempo con i cittadini e i candidati del territorio, proprio per parlare di sanità pubblica.

In una nota inviata agli organizzatori di Anaao assomed, de Magistris sottolinea che sarà sua cura «ascoltare e prendere in considerazione il vostro importante ed autorevole punto di vista. Considerata la tematica quanto mai importante e attuale, il diritto alla salute è uno dei punti cardine nel mio programma di governo da presidente della Regione Calabria, e dato che ritengo molto importante il confronto con tutti, soprattutto per chi opera in prima linea, e con gli altri candidati, spero che vi sia un’altra occasione prossimamente alla quale sarò ben lieto di intervenire».