VIBO VALENTIA - L'ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, Francesco De Nisi, candidato al Consiglio regionale della Calabria nelle elezioni di domenica scorsa nel collegio di Vibo Valentia-Catanzaro-Crotone nella lista del Pd ha presentato un ricorso alla Corte d'appello di Catanzaro chiedendo di essere proclamato consigliere regionale. Secondo la memoria di Francesco De Nisi, redatta dall'avvocato Pino Pitaro, gli 8.779 ottenuti nella circoscrizione Centro sarebbero sufficienti ad eleggerlo in Consiglio regionale con la maggioranza in quanto risulterebbe il candidato su scala regionale che detiene il resto piu' alto. De Nisi rivendica quindi, in virtu' del premio di maggioranza, l'attribuzione di uno dei seggi assegnati allo schieramento guidato dal presidente Mario Oliverio.