Il capo politico del M5S Luigi Di Maio è al Senato per incontrare i referenti regionali, inclusi i parlamentari, della Calabria, dove si voterà nel 2020. Al centro del colloquio, secondo quanto trapela, le prospettive dell'alleanza con il Pd a livello locale, dopo la pesante sconfitta in Umbria. In seguito, intorno alle 19, è prevista a Palazzo Madama un'assemblea dei senatori cinquestelle. Non é chiaro al momento se Di Maio vi prenderà parte. Intanto alla Camera nuovo riunione dei deputati M5S per l'elezione del nuovo capogruppo.