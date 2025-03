Grandi manovre in vista delle Regionali 2027. Mentre il centrodestra andrà deciso su Roberto Occhiuto, il centrosinistra non ha ancora espresso il nome di un candidato. Non un dramma di per sé, visto che mancano ancora due anni, ma tendenzialmente si dovrebbe già avere un nome. E quello più chiacchierato sembra Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, che nella puntata odierna di Buongiorno in Calabria questa mattina ha espresso la propria posizione. «Siamo pronti, siamo a disposizione, siamo in cammino. È un percorso naturale di crescita politica all'interno delle istituzioni» - ha dichiarato Falcomatà.

Primi movimenti in vista delle elezioni regionali. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ospite questa mattina a “Buongiorno in Calabria”

Dopo 12 anni da sindaco dell'unica città metropolitana regionale, dunque, Giuseppe Falcomatà non ha dubbi e punta verso la Regione. «Ho fatto il consigliere di circoscrizione, ho fatto il consigliere comunale, ho fatto il candidato alle primarie da sindaco, ho vinto la prima e la seconda volta, quindi gli step successivi e conseguenziali sono evidentemente quelli regionali».

Ovviamente, poco dopo, Falcomatà precisa che dipende dal partito a livello regionale, come già detto da Nicola Irto. Ma il sindaco di Reggio Calabria ha già dato la propria disponibilità. «Chiaramente la mia è una disponibilità a continuare su un percorso che ritengo il gradino successivo, ma che comunque mi consenta in una dimensione più ampia di essere nelle condizioni di poter dare il mio contributo alla crescita prima della città e adesso della regione

Il sasso è stato lanciato e la mano è ancora ben visibile. Giuseppe Falcomatà lancia la corsa alla Regione. Resta da vedere se adesso il Pd calabrese, prossimo al congresso, deciderà di raccoglierlo o farà finte di niente.