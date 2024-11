Governare la Calabria è più di un desiderio: è il sogno di una vita. Wanda Ferro lo ha detto a chiare lettere intervenendo a Cosenza alla presentazione del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia. Ma non è questo il momento per puntare ai vertici della Regione. «Per la Calabria il candidato sarà espresso da Forza Italia – dice la parlamentare – Sarò impegnata comunque a sostegno del centrodestra unito e dell’aspirante presidente, una figura certamente condivisa e che darà prestigio a tutta la coalizione».

L'abbraccio a Ennio e Luca Morrone

Nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, viene accolto nell’alveo del partito il consigliere regionale Ennio Morrone, con il figlio Luca consigliere comunale e candidato in pectore nella corsa a Palazzo Campanella. Coordinato dal segretario del capoluogo bruzio, Sergio Strazzulli, all’incontro sono tra gli altri intervenuti il capogruppo in Consiglio regionale Fausto Orsomarso, il coordinatore calabrese Ernesto Rapani, il segretario provinciale Luigi Lirangi, oltre ai consiglieri comunali di Palazzo dei Bruzi Giuseppe D’Ippolito e Annalisa Apicella.

Giorgia Meloni presto in Calabria

Annunciata la prossima visita del segretario nazionale Giorgia Meloni, in Calabria il 14 dicembre prossimo. Negli ultimi mesi si è lavorato sotto traccia per definire le liste, in assenza però del candidato alla presidenza. Sulla querelle Occhiuto sì, Occhiuto no, la scelta è stata quella di rimanere alla finestra. Una posizione più diplomatica rispetto a quella di veto assunta da Matteo Salvini e dalla Lega. Un nome di cui si parla è quello di Caterina Chiaravalloti, figlia di Giuseppe, già governatore del centrodestra tra il 2000 ed il 2005. Di questo e di altro ha parlato Wanda Ferro nell’intervista concessa al nostro network: