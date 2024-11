«Forse siamo in una fase ancora prematura, perché ci vuole ancora tempo per arrivare alle Regionali». Lo ha detto all'Agi il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, coordinatore regionale del partito di Salvini, a margine di un convegno nella sede della Regione, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle prime indicazioni di candidature alla presidenza della Giunta calabrese da parte del centrodestra.



«Prima delle Regionali - ha aggiunto Furgiuele - ci sono le Europee, e in questo lasso di tempo il nostro partito continua a lavorare ramificandosi sul territorio e affrontando tutte le competizioni, step by step. L'ultima in ordine di tempo - ha sostenuto il deputato e coordinatore della Lega in Calabria - è stata quella della Provinciali di Catanzaro, che ci ha visto protagonisti con la formazione di una nostra lista e con la storica elezione del primo consigliere provinciale della Lega. E questo è per noi motivo di grande soddisfazione, anche perché abbiamo dato un buon contributo, con i nostri 8mila voti ponderati, alla vittoria del presidente della Provincia». Furgiuele ha quindi concluso: «In vista delle Regionali la Lega vuole dare un contributo programmatico. Non inseguiamo candidature di presidenti calate dall'alto, ma vogliamo portare la nostra visione di società e la nostra idea di Calabria che, speriamo, possa riuscire a cambiare a ad assurgere al ruolo che le compete».