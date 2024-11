Ad elezioni regionali chiuse, tempo di ringraziamenti per Giuseppe Giudiceandrea, esponente del Partito democratico. In una nota scrive: «È stata una battaglia intensa e lunga ma, purtroppo, anche in Calabria l'onda lunga della destra è riuscita ad arrivare alla guida della Regione. Per ora. Di positivo – aggiunge - però c'è che il Partito democratico è ancora primo in Calabria e questo vuol dire che il nuovo corso di Nicola Zingaretti viene capito sempre più dai calabresi che ringrazio».

Parole cariche di stima nei confronti di Pippo Callipo: «che ha scelto di mettersi in gioco per il bene della terra che non ha mai lasciato e il cui nome porta in alto grazie alla sua azienda». «Un grazie dal profondo del cuore va alla mia squadra che mi ha supportato e sopportato in questa anomala campagna elettorale. Grazie al loro lavoro – fa presente - risulto essere il più votato nella città di Cosenza con risultati lusinghieri in tutta l'area urbana, in Sila e Presila. Un risultato importante quello che mi hanno riconosciuto gli elettori ma non è bastato per entrare in consiglio regionale».

Assicurato massimo impegno: «Tutto questo – conclude - non mi impedirà di continuare a mantenere il mio impegno per la mia terra e per questo Partito democratico che mi è stato molto vicino in questa competizione. Chiudo con un in bocca al lupo a tutti i consiglieri eletti nel campo del centrosinistra. Davanti a loro si prospetta una dura battaglia alla quale non mancherà il mio supporto. Jamu avanti, sempre in alto a sinistra».