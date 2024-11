Elezioni regionali in primo piano questa sera a Pubblica Piazza (ore 21 su LaC Tv), la trasmissione del direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, che indaga le dinamiche della politica calabrese.

A tenere banco saranno i risultati della tornata elettorale di ieri, che ha decretato la vittoria del centrodestra.

Cosa cambierà dopo l’elezione a presidente della Giunta della coordinatrice regionale di Fi, Jole Santelli? Intorno a questa domanda ruoterà il dibattito con gli ospiti in studio: Alessandro Melicchio parlamentare del M5s; Cristian Invernizzi, commissario regionale della Lega; Franco Iacucci, esponente del Pd e presidente della provincia di Cosenza, Vito Pitaro consigliere regionale eletto nella lista “Jole Santelli presidente”; in collegamento da Cosenza, il consigliere regionale del Pd Carlo Guccione e in collegamento telefonico da Roma, Nicola Oddati, responsabile del Mezzogiorno per il Pd e membro della segreteria nazionale del partito.