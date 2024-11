L’incontro si svolgerà nella sede regionale del Partito democratico a Lamezia Terme. Non ancora stabilita la data per le elezioni

Il commissario del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, ha convocato il tavolo del centrosinistra con all'ordine del giorno le elezioni regionali. L'incontro - comunica il partito - si svolgerà lunedì 16 settembre, alle ore 15, nella sede regionale del Pd a Lamezia Terme.



Il vertice segue alle ultime novità politiche in Calabria. Nei giorni scorsi, si ricorderà, il presidente della Regione, Mario Oliverio, aveva firmato il decreto per la convocazione delle elezioni primarie che si terranno il 20 ottobre 2019. Niente data, per il momento, per le regionali che dovranno comunque concretizzarsi entro il prossimo 31 gennaio.

LEGGI ANCHE:

Primarie, Graziano (Pd): «Costano 1 milione, ennesima forzatura di Oliverio»

Pd, Graziano: «No a primarie in Calabria, serve rinnovamento»

Pd, Graziano accelera: «Oliverio protagonista ma non candidato»

Regionali, il commissario Pd Graziano: «Vi spiego i motivi del No a Oliverio»