Nell’ultima giornata di campagna elettorale arriveranno in Calabria i politici nazionali

Passerella di big quest’oggi in Calabria. L’ultima giornata di campagna elettorale vedrà la presenza dei vip della politica nazionale che, sono pronti a scendere in campo in Calabria, per dare l’ultimo sostegno ai candidati prima del silenzio. Eccoli allora, ospite d’onore il Premier Renzi, a sostenere Oliverio ,sarà a Cosenza nel pomeriggio. Sempre a Cosenza arriva il ministro dell’Interno Angelino Alfano in appoggio a Nico D’Ascola (Ndc).

Il Movimento Cinque stelle chiuderà la sua campagna elettorale da Catanzaro Lido con l’europarlamentare Barbara Lezzi. La candidata Wanda Ferro, in queste ultime ore prima del voto, sarà a Catanzaro in compagnia di Mara Carfagna e di Giorgia Meloni. Quest’ultima sarà ospite a “Perfidia”, su LaC canale 19, alle ore 21.00.

