Il Movimento Rinnovamento liberale italiano sosterrà la candidatura a presidente della Regione Calabria di Roberto Occhiuto alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. È quanto si legge in una nota ufficiale.

La nota

«Il movimento Rinnovamento Liberale Italiano sentito il parere del prof. Peppino De Rose quale coordinatore delle Regioni del Mezzogiorno d’Italia, esprime il proprio sostegno alla candidatura dell’onorevole Roberto Occhiuto a Presidente della Regione Calabria, condividendo in linea all’ideologia liberale, il profilo politico del candidato presidente e le proposte di riforme portate avanti dai partiti del centro-destra nell’attuale Governo Draghi.

Il movimento presente in molte regioni d’Italia e che in Calabria è prevalentemente composto da professionisti, imprenditori, professori universitari e persone impegnate nel sociale e volontariato, intende collaborare costruttivamente allo sviluppo di nuove proposte per la crescita della Calabria in Italia e in Europa, considerando il prossimo evento elettorale un’occasione determinante per lo sviluppo economico, culturale e sociale della regione».