«Il Movimento Rinnovamento Liberale Italiano esprime il proprio sostegno alla candidatura dell’onorevole Jole Santelli a Presidente della Regione Calabria, condividendone programma, obiettivi e modalità realizzative». È quanto si legge in una nota diffusa dal segretario nazionale Francesco Sisca.

«Il nostro Movimento è presente in molte regioni d’Italia – continua Sisca - e in Calabria è prevalentemente composto da professionisti, imprenditori, professori universitari e persone impegnate nel sociale e volontariato».

L’imminente tornata elettorale (26 gennaio) viene definita «un’occasione determinante per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Calabria che potrebbe diventare il volano di crescita e di rinnovamento di tutto il Sud Italia».