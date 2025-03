Per ora va presa per una provocazione arrivata tra il serio e il faceto nel salotto di Perfidia. Per ora, poi chissà. Inizia tutto dalla canzone («ma dove vai bellezza in bicicletta?») che, nelle intenzioni della conduttrice del talk Antonella Grippo, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà dedica al collega Flavio Stasi, primo cittadino di Corigliano Rossano, per fargli capire che non c'è storia: sarà lui a sfidare Roberto Occhiuto alle Regionali per conto del centrosinistra. In effetti Falcomatà sembra già in campo e la pattuglia degli aspiranti è nutrita: contempla anche il sindaco di Cosenza Franz Caruso mentre il M5S ha appena detto di essere pronto a scendere in campo per rappresentare la coalizione.

Grande confusione, inevitabile a poco meno di due anni dalle Regionali. «Terzo polo», dice il leader di Italia del Meridione Orlandino Greco, seduto proprio accanto a Stasi. E uno.

La discussione va avanti e Grippo - mentre parla dei contestato (praticamente da tutti gli ospiti) Piano di riarmo europeo - dice di nuovo al sindaco di Corigliano Rossano: «Voi di sinistra potreste lucrare politicamente su questa polemica». Sempre dalla sinistra (di Stasi) arriva l’osservazione di Greco: «Ma perché, Flavio è di sinistra?».

«Sì, sono di sinistra», risponde lui.

«Avevo pensato a lui come candidato del terzo polo…», ripete il sindaco di Castrolibero. E due. Si dice tra le risate. Ma Orlandino Greco l’idea del Terzo polo la coltiva sul serio. Stasi invece ci scherza su: «Perché fermarsi solo al terzo polo. Mi candido anche nel quarto e magari nel quinto».

È quando si affronta il tema del cognome delle madri ai figli come risarcimento per secoli di diritti negati (copyright di Franceschini, seguono polemiche) che i discorsi sul futuro del centrosinistra ritornano. E Orlandino Greco dice al suo vicino di poltrona: «Il Pd non ti sostiene, fattene una ragione». E ammesso che davvero Stasi abbia voglia di confrontarsi alle prossime Regionali senza l’appoggio dem dove trovare spazio? Nel Terzo polo, ovviamente. Si scherza, eh. Almeno per ora.