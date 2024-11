VIDEO | In un’intervista esclusiva alla nostra testata l’eurodeputata si smarca da possibili designazioni e ribadisce l’impossibilità di riportare in Calabria l’accordo nazionale

Laura Ferrara ribadisce il suo No all’alleanza del Movimento 5 stelle con il Partito democratico per le elezioni regionali calabresi negando anche una sua possibile candidatura a governatore. E lo fa attraverso i nostri microfoni, intervistata a Bruxelles da Domenico Rositano, responsabile dell’Ufficio Europa del gruppo Pubbliemme.

Nel corso dell’intervista, l’eurodeputata ha toccato diversi punti: dalla nuova Commissione europea alla sede della Regione Calabria chiusa a Bruxelles, passando per la sua possibile candidatura alle elezioni regionali, fino all’alleanza con il Pd. Di seguito l'intervista integrale.