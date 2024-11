«Sappiamo tutti che i sondaggi danno l'attuale Governo regionale di Centrosinistra assolutamente perdente: la gente è stanca dell'attuale presidente. Eppure Oliverio si permette di dire ( cito testualmente) che “Per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese un'amministrazione uscente ha un vantaggio sugli avversari in termini numerici e strategici. Dall'altra parte della barricata il quadro è frammentato e poco chiaro”». Lo riferisce in una nota Grazioso Manno, presidente del consorzio di Bonifica Ionio-Catanzarese aggiungendo: «A mio giudizio Oliverio vive nelle nuvole e non in Calabria. Ma a tutti i miei amici del centrodestra e movimenti collegati dico: è arrivato il momento di sedersi intorno ad un tavolo, ascoltare gli elettori ed i cittadini, ritrovare l'unità che oggi manca, fare tutti un passo indietro e guardare al bene della nostra Regione. O vogliamo dare ragione ad Oliverio quando parla di “Noi come un centrodestra frammentato e poco chiaro?”. Io non ci sto, così come non ci sta la stragrande maggioranza degli elettori di centrodestra che desiderano e vogliono la nostra unità. A meno che non desideriamo un suicidio politico collettivo: ed io personalmente non voglio morire politicamente in maniera prematura». Nel dire “Basta” agli interessi personali, Manno conclude: «È l'ultima occasione per cambiare volto alla nostra Regione: ora o mai più e dipende tutto da noi».