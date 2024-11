Il presidente del comitato di Forza Italia per le regionali Altero Matteoli commenta il sondaggio pubblicato oggi dal Quotidiano del Sud, e attacca la società 'Chi quadro' che lo ha realizzato

"Non sarà l'inattendibile sondaggio di un istituto che alle politiche 2013 aveva toppato clamorosamente sbagliando le previsioni rispetto ai risultati reali che in Calabria videro il centrodestra vittorioso sul Pd di Bersani a condizionare la campagna di Wanda Ferro - ha dichiarato Matteoli - la presenza di Wanda Ferro sul territorio, nelle tv e su internet registra crescenti entusiasmi e consensi da parte dei calabresi che non vogliono essere governati da una sinistra vecchia, senza idee e proposte. Peraltro nostre informazioni sulle intenzioni dei calabresi suffragano le nostre aspettative positive sulla Ferro, candidata credibile e autorevole che potrà battere quello del Pd".