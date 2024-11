Il ministro per le Infrastrutture si sofferma sulla necessità di garantire alla regione di una programmazione integrata tra ferro e gomma.

Trebisacce (Cs) – I temi della campagna elettorale. Uno stimolo agli elettori a credere nel polo di centro che non sarà né il terzo né il quarto schieramento della coalizione. Da un'arteria indispensabile promessa da anni sulla fascia Jonica ad una "ferrovia degna di questo nome" per l'intera regione. Il tour elettorale del Ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi ha vissuto nella serata di ieri a Trebisacce nel cosentino una tappa significativa. " Dobbiamo fare finalmente - hadetto Lupi - una programmazione integrata tra ferro e gomma. Non è detto che la ferrovia debba arrivare dappertutto. I cittadini non chiedono la ferrovia o più treni, chiedono che ci siano trasporti efficienti. E' un grande lavoro che bisogna fare. Lo possiamo fare tutti insieme e lo si può fare solamente capendo che di promesse ne abbiamo fatte già troppe".



Ottimista il rappresentante del Nuovo centrodestra al governo sull'esito delle consultazioni popolari del prossimo 23 Novembre. "''Sicuramente supereremo il 20%. Per noi sarà un trionfo". La corsa a palazzo "Alemanni" vede l'Ncd alleato con all'Udc nella coalizione Alternativa popolare che candida a Governatore il senatore Nico D'Ascola.