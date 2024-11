La deputata cinquestelle intervenuta in diretta al programma di Radiouno Un giorno da pecora ha detto di essere disposta a candidarsi

Dalila Nesci candidata a governatore della Regione Calabria. A sette mesi dalle elezioni che decideranno il futuro presidente, la figura che il Movimento 5 stelle proporrà per la Cittadella potrebbe avere finalmente un nome. Ad avanzare l’ipotesi è stata la stessa parlamentare, intervenuta in diretta al programma di Radiouno, Un giorno da pecora, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.



I conduttori, dopo aver ricordato che il nome della deputata tropeana era circolato per un’eventuale sostituzione del ministro della Salute, Giulia Grillo, hanno chiesto quale sarebbe il suo sogno: «Se dobbiamo sognare, fatemi fare il governatore della Calabria», ha risposto la Nesci aggiungendo che «le regole del Movimento però non lo permettono, ma se dovessero cambiare sarò felice di farlo, perché al Sud ci vogliono guerrieri e guerriere». Alla domanda su quali siano le priorità da affrontare la deputata ha risposto che si concentrerebbe sulla sanità e intavolerebbe un dialogo con «gli imprenditori e le buone energie, perché purtroppo ci sono incrostazioni fortissime di ‘ndrangheta e massoneria deviata».



Raggiunta telefonicamente dalla nostra testata, la Nesci ha sottolineato «lo spirito goliardico della trasmissione» ribadendo però di essere «a disposizione della Calabria e del Movimento. Stiamo lavorando alle liste per le Europee – ha proseguito – e subito dopo ci dedicheremo alle Regionali anche in vista di una riorganizzazione interna».



Un’uscita che ha il sapore forte di un’autocandidatura e che potrebbe non essere neppure così fantasiosa, visto che sulla sponda cinquestelle non è ancora stato fatto alcun nome, mentre per il Pd le idee sono già chiare, con la ricandidatura di Oliverio, e nel centrodestra si dibatte da mesi sulla figura di Occhiuto.