Giuseppe Nucera, ex presidente di Confindustria Reggio e candidato alla presidenza della Regione Calabria, replica al nostro pezzo “Il presidente-navigator cerca un addetto stampa che sappia scrivere e cucinare” (leggi qui):

«Mi preme innanzitutto ringraziare la testata giornalistica on line LaC News24, la quale con il suo articolo mi ha aiutato a trovare la figura da me ricercata sul territorio calabrese, avendo già una struttura qualificata che mi supporta fuori dalla regione.

Da diverse settimane infatti, attraverso confronti con editori e giornalisti del territorio calabrese, avevo pubblicamente e privatamente chiesto la disponibilità di un giornalista che potesse supportarmi nella mia attività.

La ricerca non aveva portato ad esito positivo, fino a ieri. L'invio di un messaggio confidenziale ad alcuni giornalisti contenente la suddetta richiesta è stato assolutamente frainteso dalla vostra testata, in quanto alcuni passaggi avevano (in modo inequivocabile) un tono chiaramente goliardico.

Di fatto, l'articolo pubblicato della vostra testata si è rivelato utile a me e nello stesso tempo ad un giornalista reggino. Assunto per un periodo di due mesi con un regolare contratto e mansioni inerenti esclusivamente alla professione di giornalista».

Risponde il vice direttore Enrico De Girolamo

Bene, siamo contenti. Per lei e per il collega, nell’auspicio che sia un giornalista quello che ha assunto per fare un lavoro da giornalista. E ci fa piacere anche del suo spirito goliardico, che in verità qualcuno aveva già avuto premura di sottolinearci.

L’humor è cosa rara in politica e tra chi parla di politica. Tutti si prendono troppo sul serio, compresi i giornalisti. Quindi ben venga un presidente buontempone. I migliori auguri per la sua campagna elettorale.



p.s. un’ultima cosa, di grazia, non costringa il collega a cucinare, siamo bravi solo a girare la frittata.