Un'altra fumata nera. Il Movimento 5 stelle non decide cosa fare in Calabria. Il capo politico Luigi Di Maio ha incontrato i parlamentari calabresi per discutere la strategia da attuare in vista delle Regionali del 26 gennaio. Al termine del vertice, che segue quello di qualche settimana fa, i pentastellati non sono però arrivati ad alcuna conclusione. Lo stesso Di Maio e gli altri parlamentari non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Da quel che trapela, l'incontro di oggi avrebbe avuto carattere «consultivo».

I deputati e senatori calabresi avrebbero illustrato al ministro degli Esteri la situazione attuale, che vede il Movimento oscillare tra le posizioni di chi, come il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, chiede il disimpegno – e dunque la non partecipazione dei 5s alle Regionali – e di chi, invece, vorrebbe la presentazione del simbolo accompagnato da alcune liste civiche, ma senza il Pd. Di Maio, alla fine del vertice, avrebbe lasciato la delegazione calabrese con queste parole: «Ci sentiamo prossimamente». La soluzione del rebus sembra ancora lontana.

