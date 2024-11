Continua a macinare chilometri in giro per la Calabria Mario Occhiuto, nella volontà di consolidare una candidatura alla presidenza della Regione che, però, non ha ancora certezza di concretizzarsi, vista l’opposizione interna di una parte del suo partito, Forza Italia, e la mancanza di sponde nel centrodestra, con Fratelli d’Italia che rivendica per sé la guida della coalizione e la Lega che per ora sta alla finestra.

In attesa del via libera dei “nemici”, il sindaco di Cosenza va a trovare gli amici, quelli che già sono schierati al suo fianco da tempo. È il caso del sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, ex esponente di spicco del Pd calabrese e sostenitore della prima ora di Occhiuto, che questo pomeriggio lo ha raggiunto nella sua città all’ombra del castello Murat. Presente anche Tonino Daffinà, già candidato a sindaco di Vibo e commissario straordinario dell’Aterp, reduce dal sostegno politico recentemente offerto a Maria Limardo, da poche settimane alla guida del capoluogo vibonese.

Copione tipicamente pre elettorale quello della visita nella città napitina, con una puntata in piazza della Repubblica per degustare il famoso tartufo gelato facendosi vedere da tutti e foto di rito da rilanciare immediatamente sui social media.

«Sullo sfondo un bellissimo Castello Aragonese e le spiagge tra le più belle dalla Calabria – scrive su Facebook Occhiuto -. Avete capito dove sono? A Pizzo Calabro con gli amici Gianluca Callipo, il sindaco di questa splendida cittadina, e Tonino Daffinà. Questa è la Calabria. Splendidi posti e splendide persone». Più campagna elettorale di così…