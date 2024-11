«Sarà lui, il nostro Nicola Irto, il candidato presidente del centrosinistra alla Regione Calabria. Una scelta di rinnovamento e di discontinuità, perché è questo quello di cui le cittadine e i cittadini calabresi hanno bisogno». È quanto scrive Nicola Oddati, componente della segreteria nazionale Pd sui social.



«Nicola, già nelle precedenti elezioni regionali – ricorda l’esponente dem - ha dimostrato un enorme attaccamento e radicamento nella sua terra, risultando il consigliere più votato in assoluto.

Da presidente del consiglio regionale calabrese, un incarico ricoperto a soli 33 anni (il più giovane nella storia della Regione), ha contribuito a ridurre di 4 milioni di euro l’anno le spese di gestione del consiglio. Per far sì che la politica desse il buon esempio di fronte alle difficoltà dei cittadini. L'esempio – evidenzia - che anche noi vogliamo dare: candidando un giovane in una terra da cui i giovani, talvolta, fuggono. E quando, nonostante tutto, rimangono, lo fanno consapevoli delle tante difficoltà. Difficoltà che combatteremo con le idee e la passione di Nicola Irto, investendo sul lavoro, sule infrastrutture, sulla scuola e sull'ambiente.



Nicola - conclude - è il candidato giusto di uno schieramento riformista, progressista, di innovazione profonda e di capacità di governo».