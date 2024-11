Dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino decorre il termine di 15 giorni previsti per la presentazione delle liste di candidati. Resta ancora da fissare la data delle elezioni

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha firmato il decreto per la convocazione delle elezioni primarie che si terranno il 20 ottobre 2019 in vista delle elezioni regionali. "Si tratta di un atto dovuto - spiega un comunicato stampa - secondo le prescrizioni dell’art.5 della Legge Regionale n. 25 del 17 agosto 2009. Il mancato adempimento avrebbe potuto configurare una evidente omissione attuativa". Dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria decorre il termine di 15 giorni previsti per la presentazione delle liste di candidati corredate dalla necessaria documentazione. Resta ancora da fissare la data delle elezioni regionali che dovranno svolgersi entro il 31 gennaio prossimo.