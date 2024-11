di Rosario Piccioni

In riferimento all'articolo "Regionali da Lamezia e Caraffa sostegno alla candidatura di Lo Schiavo" pubblicato dalla vostra spettabile testata preme precisare quanto segue. L'affermazione contenuta nel pezzo, "arriva l’appoggio anche dal movimento Lamezia Bene Comune, guidato dal già candidato sindaco lametino Rosario Piccioni" è inesatta e non veritiera non trovando riscontro in nessuna dichiarazione. Il sottoscritto, nel post Facebook correttamente riportato e virgolettato nell'articolo, ha infatti espresso considerazioni e valutazioni a titolo personale e non certamente a nome del movimento. Il movimento Lamezia Bene Comune, con un comunicato ufficiale che si richiama integralmente, nei giorni scorsi ha pubblicamente dichiarato il proprio sostegno alla candidatura di Callipo a presidente della Regione ma non ha espresso alcuna indicazione di voto su alcun candidato al Consiglio regionale. In questi giorni, come momento di alta politica e democrazia, stiamo dando spazio ad alcuni tra i candidati proprio per approfondire la conoscenza e consentire ai componenti del movimento e anche a tutti i lametini di esprimere un voto consapevole, basato sul merito e sulle competenze e lontano anni luce dalle logiche che pervadono altre coalizioni.