Si attente l’esito dei controlli sulle schede contestate nelle sezioni di Castrolibero e, intanto restano in bilico tre posti a Palazzo Campanella

Sono passati due giorni dalla chiusura delle urne ma, ancora non ci sono i dati ufficiali, restano infatti da sciogliere i nodi riguardanti due sezioni di Castrolibero la numero 7 e la 10, in provincia di Cosenza. I controlli sulle schede delle due sezioni sono in corso presso l’ufficio circoscrizionale del Tribunale di Cosenza. Si sarebbero riscontrate incongruenze circa l’attribuzione di alcune preferenze.

In realtà, quindi, la Calabria non ha ancora un governatore proclamato, infatti, i risultati saranno ufficializzati solo quando sarà redatto il verbale di chiusura e i voti saranno trasmessi al Viminale.



I voti mancanti non influiranno sulla vittoria di Mario Oliverio ma, stanno lasciando in attesa ben 4 candidati. Le poltrone libere di Palazzo Campanella sono tre mentre i pretendenti sono quattro, si tratta di : si tratta del sindacalista Cisl Franco Sergio (6.603 preferenze), del presidente di Confagricoltura Calabria Mauro D'Acri (6.508), dell'ex assessore provinciale Maria Francesca Corigliano (6.162) e dell'ex sindaco di Castrolibero Orlandino Greco (5.916). Decisivi, quindi per le sorti dei quattro pretendenti i voti delle sezioni di Castrolibero visto che, nella conta delle preferenze sono escluse anche le 8 sezioni di Castrolibero non contestate.