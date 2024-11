«De Magistris oggi da sindaco, pagato dai napoletani si occupa della campagna elettorale in Calabria. Uno che ha lasciato la città nelle condizioni che i cittadini vedono e toccano con mano: uno che fallisce a Napoli si propone come salvatore della Calabria? A de Magistris chiedo di occuparsi di Napoli».

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia.

Il segretario nazionale del Carroccio interviene, inoltre, sulla candidatura di Catello Maresca a sindaco di Napoli: «Da magistrato anticamorra, parla con il suo lavoro e non con gli show. Abbiamo parlato di città, di Bagnoli, di Secondigliano, di giovani e lavoro: è una grande opportunità che parte dal basso. Il centrodestra non deve farsela sfuggire, sono 30 anni che la sinistra prende i voti dei napoletani e non combina nulla».