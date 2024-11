Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha scelto Crotone per avviare la campagna elettorale del Carroccio e presentare i 24 suoi candidati al consiglio regionale della Calabria. Sarà a Crotone venerdì 10 gennaio, alle 18.30, nella sala Alkmeon del centro Dentalia dove darà il via ufficialmente alla campagna elettorale in Calabria. Come si ricorderà, la Lega ha scelto di appoggiare la candidatura alla presidenza della Regione di Jole Santelli, esponente Forza Italia.

