Secondo alcune indiscrezioni, il sindaco di Acri, Pino Capalbo, potrebbe essere tra i candidati al prossimo consiglio regionale. Nel frattempo, il primo cittadino del comune cosentino è intervenuto sull’appello lanciato nei giorni scorsi da Nicola Irto, ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, indicato dal Pd come candidato alla Presidenza della Regione.

«Ho apprezzato l'intervento dell'onorevole Irto in merito all’azzeramento delle candidature, per costruire un ampia coalizione di centro sinistra aperta al movimento civico di Tansi e de Magistris – afferma Capalbo - le candidature del sindaco di Napoli e di Nicola Irto sono entrambi autorevoli, ma se è necessario fare un passo di lato, valutiamolo. La Calabria ha bisogno di un nuovo corso, non bisogna difendere posizioni predefinite, evitiamo che le divisioni creino le condizioni per consegnare la regione al centro destra».

Il primo cittadino di Acri lancia a sua volta un appello: «Chiedo un maggiore coinvolgimento dei sindaci, potrebbero essere il motore di questo reale cambiamento. La maturità di un partito si dimostra quando mette i problemi di un territorio al centro dell'azione politica. Il fatto che il sindaco di Napoli non sia calabrese non credo possa essere un criterio ad escludendum».

Ed infine una proposta al PD: «Propongo un sondaggio, se non si dovesse arrivare ad una soluzione di superamento sulle due candidature in campo. Una piattaforma politica comune per poter scegliere la figura che risulterà essere più rappresentativa, considerato anche il probabile slittamento delle elezioni regionali. L'unità è un valore che va necessariamente tentato sia pure con tutte le differenze e le difficoltà del caso».