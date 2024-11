Si dovrà attendere qualche giorno prima che le verifiche sulle schede di Castrolibero siano terminate, intanto Oliverio non si preoccupa e prepara la sua giunta.

Nulla di fatto ancora sulle schede delle due sezioni di Castrolibero, in provincia di Cosenza, la magistratura sta, ancora, operando le opportune verifiche in quanto sono state registrate delle incongruenze dei dati elettorali riguardanti ai registri e alle preferenze. Tutto ciò, fa sì che la proclamazione ufficiale di Mario Oliverio a governatore della Calabria slitti di qualche giorno.

Solo a termine dell’operazione di verifica, infatti, si potrà passare al controllo dei verbali di tutte le 869 sezioni della provincia cosentina e al successivo invio all’Ufficio centrale di Catanzaro a cui spetterà proclamare i nuovi consiglieri eletti. Dovremo ancora aspettare, quindi, per conoscere la squadra definitiva che guiderà la Calabria per i prossimi cinque anni.

Nell’attesa Oliverio può fare sonni tranquilli, il suo netto vantaggio sull’ avversaria del centrodestra Wanda Ferro non mette in dubbio la sua vittoria a presidente. Chi in questi giorni sta invece avendo notti agitate è qualche candidato consigliere. Primo fra tutti Ennio Morrone che potrebbe perdere il seggio che dovrebbe andare a favore di Wanda Ferro. A causa delle recenti modifiche alla legge elettorale, infatti, l’Ufficio centrale di Catanzaro è chiamato a fare luce rispetto all’eventuale ingresso del candidato presidente perdente del centrodestra. Resta poi, ancora, il dubbio su qualche poltrona ma, in attesa dei conteggi ufficiali Oliverio prepara la sua giunta che a suo dire “dovrà essere rappresentativa del territorio”.