Il presidente facente funzioni: «Ringrazio Salvini che mi ha voluto dimostrare stima e affetto. Per quanto mi riguarda, svolgerò il mio compito al massimo delle mie forze»

Sarà Roberto Occhiuto il candidato governatore della Regione Calabria per il centrodestra, parteciperà in ticket con Nino Spirlì alla corsa verso la Cittadella.

Il presidente facente funzioni della Regione commenta così: «Ringrazio Matteo Salvini che, ancora una volta, mi ha voluto dimostrare stima e affetto, senza dimenticare di riconoscere la mia lealtà al partito, la mia fedeltà alla nostra amicizia e l’impegno nel lavoro che sto svolgendo, grazie a lui e a Jole Santelli, per la mia regione in questo “annus terribilis”».

«Né le sorti avverse, né la pandemia - aggiunge - hanno minato il progetto che tre grandi amici hanno disegnato, giorno dopo giorno, per questa terra, per questa gente di Calabria. Sarà un impegno, il mio, che continuerà un’azione istituzionale e amministrativa rivestita di umanità e di sentimento, irrinunciabili compagni di una vita diversa, ma fortemente radicata in questa terra».

«Con Roberto Occhiuto - conclude Spirlì - condivideremo il disegno di un presente e di un futuro sempre più nobili, sempre migliori. Per quanto mi riguarda, svolgerò il mio compito al massimo delle mie forze, portando nel cuore la famiglia, la Calabria e la fede».