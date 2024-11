La manifestazione è in programma giovedì alle 19 in piazza Duomo. All'iniziativa di Forza Italia saranno presenti anche il deputato Francesco Cannizzaro e il senatore Giuseppe Mangialavori

Forza Italia concluderà la campagna elettorale per le regionali in Calabria con una manifestazione in programma giovedì alle 19 in piazza Duomo a Reggio alla quale parteciperà il coordinatore nazionale Antonio Tajani.

All'iniziativa sarà presente il candidato alla presidenza del centrodestra Roberto Occhiuto, oltre al deputato Francesco Cannizzaro e al senatore Giuseppe Mangialavori, coordinatore del partito azzurro per la Calabria.