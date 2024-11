Per il Presidente del Consiglio regionale è impossibile che si voti il 12 ottobre. “Bisogna attendere l' entrata in vigore dello Statuto – dice - e la modifica della legge elettorale”

REGGIO CALABRIA - Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Talarico, sull'individuazione della data delle elezioni per il Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, ha risposto, per come previsto dalla legge elettorale regionale, con una lettera al presidente facente funzione della Giunta regionale, Antonella Stasi. "In relazione alla sua nota del 13 agosto scorso - scrive Talarico - con cui si individuava la data del 12 ottobre 2014 per l'elezione degli Organi elettivi della Regione, ho avuto cura di affrontare la questione supportato dal parere del Segretario generale del Consiglio regionale. Relativamente alla data da Lei segnalata, si evidenzia quanto segue: lo Statuto della Regione Calabria, modificato in seconda lettura nella seduta di Consiglio del 3 giugno 2014, pubblicato sul Burc in data 9 giugno 2014, prevede, tra l'altro, la riduzione del numero dei consiglieri regionali da 50 a 30. Il citato atto statutario entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione, di conseguenza le elezioni con un Consiglio a 30 consiglieri non potrebbero essere indette prima del 9 settembre"."La convocazione dei comizi elettorali - aggiunge - e l'affissione dei manifesti da parte dei comuni deve avvenire il 45/mo giorno precedente la data delle elezioni. Il 21 settembre inoltre dovrebbero svolgersi le primarie istituzionali. Pertanto, se entro il 29 agosto venissero presentate le candidature, appare chiaro che la data di consultazione non potrebbe essere fissata per il 12 ottobre. Questa Presidenza ha intenzione di convocare una seduta di Consiglio regionale al fine di apportare le dovute modifiche alla Legge elettorale, modifiche da effettuare in considerazione della impugnativa da parte del Governo, innanzi alla Corte costituzionale". "Per i citati motivi - conclude il presidente Talarico - a parere dello scrivente, fatte salve le prerogative che la legge le demanda, le date utili per potere tenere le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale sono da individuare nel mese di novembre".

La risposta della Stasi. "Ho letto con attenzione la lettera del Presidente del Consiglio regionale Franco Talarico. Le sue osservazioni fotografano l'attuale situazione legislativa che, dato l'accavallarsi di modifiche normative, risulta ad oggi, per come evidenziato, alquanto complessa". Lo dichiara - si legge in una nota dell'ufficio stampa della Giunta - la presidente facente funzione della Regione, Antonella Stasi. "Nella scelta della data da me effettuata, però - aggiunge - è stato tenuto in conto, primo di ogni altra cosa, l'invito pervenuto da più parti, che invocavano la scelta di una data che fosse prima possibile. Considerando le varie questioni e tenuto conto della necessità di ridare al più presto la parola ai calabresi, per me e per la Giunta regionale che presiedo, la data non poteva essere che il 12 ottobre, in relazione ai tempi minimi essenziali". "Così - conclude Stasi - come ho più volte ribadito, se nel contempo si avvieranno altre procedure, ad esempio le primarie istituzionali, se il Governo stabilirà l'election day o altro, allora tale data dovrà necessariamente slittare secondo tempi comunque minimi essenziali, ma rispettosi delle leggi in vigore". (ab)