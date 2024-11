L’ex responsabile della Protezione civile invoca «un nuovo governo nazionale» per far fronte alle problematiche del territorio

«L’Italia ha bisogno di un nuovo governo. Soprattutto, ne hanno bisogno il Sud e la Calabria in particolare». Così il candidato alle elezioni regionali ed ex responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi.

«Il Movimento 5 Stelle e il Pd – prosegue - devono compiere un gesto importante di responsabilità e mettere al centro della prossima agenda di governo la crescita del Sud, senza la quale si ferma tutto il Paese».



Secondo Tansi «la nostra regione si appresta ad andare al voto in condizioni drammatiche: l’economia, specialmente nel settore produttivo, è ferma e mostra segnali allarmanti di arretramento. Bisogna affrontare con determinazione il problema della Sanità, per rendere finalmente i livelli di assistenza uguali a quelli di cui fruiscono i cittadini delle altre Regioni. È necessario affrontare i temi dello Sblocca Italia, delle politiche attive per il lavoro e delle infrastrutture. Tutto questo è di fondamentale importanza per la Calabria. La prossima giunta regionale avrà bisogno di un governo autorevole con cui rapportarsi e collaborare. Non c’è più tempo da perdere» ha concluso Tansi.