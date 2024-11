«Io con Callipo? No, grazie». Arriva immediata e secca la risposta di Carlo Tansi alla proposta avanzata da Pippo Callipo di concorrere insieme alle prossime elezioni regionali: «Avrà un ruolo da protagonista», aveva commentato l’imprenditore vibonese.

L’ex capo della Protezione civile, nel condividere su facebook l’articolo di Lacnews24.it che presentava la proposta di accordo del re del tonno ha risposto con un post dai toni molto perentori: «E Tansi risponde no grazie». Ai nostri microfoni ha poi spiegato le ragioni della scelta: «Sono partito da tre mesi e il nostro obiettivo è aggregare una Calabria contro il sistema dei partiti. Abbiamo tre liste costituite da imprenditori, professionisti, disoccupati, ma tutti hanno un unico denominatore: la distanza dal sistema che ha rovinato la nostra terra».

Fumata nera quindi per un’eventuale alleanza e presa di posizione netta da parte di Tansi: «Callipo non corrisponde al profilo civico che abbiamo in mente», ha concluso l’ex prociv.