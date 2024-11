I big si precipitano in Calabria: ieri il ministro per le riforme Maria Elena Boschi è stata a Catanzaro per supportare la candidatura di Mario Oliverio. Venerdì arriverà il premier. Puntatina di D'Alema a Reggio Calabria

Catanzaro - Sette giorni alle elezioni. La Calabria sembra divenuta improvvisamente "l'ombelico del mondo". Le attenzioni del governo nazionale si sono improvvisamente spostate sulla nostra regione. Forse nella consapevolezza che l'occasione è grossa per mettere il cappello su un eventuale vittoria. Venerdì 21 Novembre a chiudere la campagna elettorale di Mario Oliverio ci sarà addirittura il premier Matteo Renzi. In questo fine settimana è stata la volta di Massimo D'Alema a Reggio per incontrare "color che son sospesi" tra il renzismo e il tentativo nostalgico di ridare al Pd la sua connotazione originaria e il ministro Maria Elena Boschi a Catanzaro. Una serie di incontri senza la cornice di pubblico che ha caratterizzato i medesimi appuntamenti in altre circostanze. Segno che il rischio astensionismo rimane elevato



Boschi: "Superare Scopelliti". Nel capoluogo di Regione, ieri è stato il ministro per le Riforme in un incontro moderato all'Auditorium "Casalinuovo" dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti Giuseppe Soluri, a sottoporsi a un incontro intervista insieme a Mario Oliverio. Chiaro l'intento: mettersi da parte "la gestione non buona per usare un eufemismo di Scopelliti" in nome di new deal con una figura "seria e capace come il candidato del centrosinistra a cui il governo offrirà – ha sostenuto la Boschi – un supporto concreto. Non è possibile immaginare che il nuovo governatore e la sua giunta siano lasciati soli ".



Magorno replica a Gasparri. Piccante, poi la replica di Ernesto Magorno alle provocazioni di Maurizio Gasparri: "Stia tranquillo, il premier Renzi sarà in Calabria non solo il prossimo 21 novembre, ma anche il 13 dicembre per seguire da vicino e personalmente l'evoluzione delle tante questioni calabresi aperte, testimoniando così l'interesse vero per la nostra regione".



Poi un incoraggiamento per Oliverio da un segretario apparso nelle settimane passate decisamente dimezzato: "Stiamo costruendo un futuro virtuoso: con lui saremo in grado di far voltare pagina alla Calabria".