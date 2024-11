Matteo Renzi sarà venerdì a Cosenza per chiudere la campagna elettorale di Mario Oliverio: arriva la conferma ufficiale

Chiarisce ogni dubbio, finalmente, il premier Matteo Renzi. "Domenica 23 novembre si vota per due importanti regioni - si legge nella sua e-news - nelle prossime ore sarò impegnato a chiudere la campagna elettorale in Calabria (venerdì sera a Cosenza a sostegno di Mario Oliverio) e in Emilia Romagna (giovedì sera a Bologna per Bonaccini)". Si espone il premier, sicuro di trascinare i suoi due candidati alla vittoria.

Leggi tutte le ultime notizie sulle regionali di domenica 23 novembre