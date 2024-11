Prevale la linea degli ex Alleanza Nazionale, ma Gentile vuole estromettere tutti gli amici di 'Peppe'.

CATANZARO - Il nodo è stato sciolto. Wanda Ferro sarà con il candidato del centrodestra. L'ufficialità è arrivata questa mattina. La vittoria di Mario Oliverio ha messo per certi aspetti con le spalle al muro l'Ncd di Tonino Gentile. Sconfitti anche gli uomini di Nino Foti che avrebbero voluto scommettere su Giuseppe Raffa e i cosentini di Ennio Morrone impegnati a sponsorizzare Giacomo Mancini. Incredibile ma vero: in Fi alla fine è prevalsa la linea degli ex Alleanza Nazionale.

Le prime dichiarazioni dell’aspirante governatrice. “Voglio ringraziare per la fiducia Forza Italia e chi la rappresenta, dal presidente Silvio Berlusconi, al coordinatore della commissione per le elezioni regionali senatore Altero Matteoli, alla coordinatrice regionale on. Jole Santelli, e a quanti si sono spesi per costruire una proposta politica in grado di assumere la responsabilità di guidare la Regione Calabria per dare risposte alle aspettative dei cittadini. Un ringraziamento anche ai partiti della coalizione che daranno forza alla mia candidatura". Lo dice Wanda Ferrodopo la sua designazione a candidato di Fi per la presidenza della Regione Calabria.

Prima donna candidata alla presidenza della Regione. "Per me - aggiunge - è un motivo di grande orgoglio essere la prima donna candidata alla guida della Regione Calabria, ciò dimostra nei fatti anche la grande sensibilità che Forza Italia rivolge all'impegno delle donne in politica, ed alle donne chiederò non una mobilitazione "di genere", ma le inviterò alla presa di coscienza di un mondo, quello femminile, da sempre fondamentale per il futuro della società e delle famiglie”.