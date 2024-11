Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti sarà venerdì 24 gennaio in Calabria per le ultime iniziative elettorali a sostegno della candidatura di Pippo Callipo. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd. Venerdì 24 gennaio alle ore 15.30 farà tappa all'Università della Calabria per un incontro con gli studenti ed il Rettore e alle ore 18 a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale con Callipo.