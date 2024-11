Dopo Antonella Rizzo, anche il vice Presidente della Regione potrebbe passare in LeU. A Lamezia all’assemblea regionale del partito di Grasso c’era anche lui con l’assessore regionale all’ambiente





















Pa.Mo.

Dopo Antonella Rizzo forse anche il vice Presidente della Regione potrebbe passare in LeU. In molti a Lamezia all’assemblea regionale del partito di Grasso sono pronto a scommettere sull’adesione de numero due della Giunta Regionale.Tra rimpasti, revoche e elezioni politiche i colpi di scena si susseguono intorno alla Giunta Regionale, stasera a Lamezia si è tenuta l’assemblea regionale di LeU alla quale ha partecipato Antonella Rizzo che ha confermato ufficialmente la sua adesione al movimento di Grasso. Sembrava che all’assemblea si fosse presentato anche il vice Presidente della Giunta Regionale Antonio Viscomi. A confermarlo anche diversi militanti di LeU. Anche se l’interessato ha smentito.Tuttavia in molti hanno confermato che comunque Viscomi sarà della partita. Molti dei partecipanti sono pronti a scommettere anche sull’imminente adesione della Roccisano nelle fila di LeU. “Con queste adesioni viaggiamo verso il 20% -esulta un militante Reggino-. Una situazione politica inedita, dunque, quella che si ritrova tra le mani il Presidente Oliverio sul fronte del rimpasto di Giunta. Un rimpasto che, a questo punto, non può essere rinviato per molto. La tensione nelle fila del PD è altissima. E la congiuntura politica non consente più di tergiversare. La miscela potrebbe diventare esplosiva.