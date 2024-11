La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, con l’assistenza del Segretario generale Ennio Apicella

«Su proposta del Presidente Oliverio- si legge in una nota diffusa dalla stessa giunta- è stato approvato il Disegno di legge “Disposizioni per adeguare ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva “bed & breakfast” e di esercizi di affittacamere”, che ora passa all’approvazione del Consiglio regionale.

È stata deliberata la nomina del Comitato tecnico di coordinamento dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria", costituito da dipendenti regionali.