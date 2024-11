Sbloccate le autorizzazioni per il funzionamento delle delle strutture socio-assistenziali. Gli altri particolari verranno resi pubblici durante la conferenza convocata alla Cittadella per mercoledì 5 dicembre

La Giunta regionale, riunitasi sotto la presidenza di Mario Oliverio, su proposta dell'assessore Mariateresa Fragomeni, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021. A riferirlo è un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

«Le linee programmatiche del documento - è detto nel comunicato - saranno illustrate nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, mercoledì 5 dicembre, alle 11, nella sede della Cittadella a Catanzaro. Su proposta del presidente Oliverio, a firma congiunta dell'assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno, l'esecutivo, con l'assistenza del segretario generale Ennio Apicella, ha poi deliberato, in seguito agli impegni assunti con il Governo nazionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, il Disegno di legge con le modifiche alla legge regionale n. 37/2015 riguardante le procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. Infine la Giunta, su proposta dell'assessore al lavoro Angela Robbe, ha anche deliberato lo sblocco delle nuove autorizzazioni per il funzionamento delle strutture socio-assistenziali».