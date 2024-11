La legge istituisce un registro nel quale dovranno obbligatoriamente iscriversi i gruppi di interesse prevedendo sanzioni in caso di violazione delle regole, in modo che l'azione delle lobby sia svolta nella massima trasparenza

Giuseppe Graziano: ‘Oggi la prima Commissione consiliare ha dato un segnale forte’. E' quanto afferma il consigliere regionale Giuseppe Graziano (Cdl), proponente il testo di legge relativo alla "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari", approvato oggi all'unanimità dalla Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento".

"Non si tratta di una legge-manifesto – dice Graziano-, ma di un testo che istituisce un registro nel quale dovranno obbligatoriamente iscriversi i gruppi di interesse. La legge in questione prevede sanzioni in caso di violazione delle regole, in modo che l'azione delle lobby sia svolta nella massima trasparenza. La nuova disciplina include anche gli enti sub-regionali, considerato che attorno a settori importanti quali la sanità, l'ambiente, il lavoro e le imprese gravitano numerosi interessi. Con questa legge – conclude Graziano-, il nostro obiettivo è quello di garantire gli interessi della Regione, dei cittadini e la qualità della democrazia regionale".