Il presidente del gruppo consiliare “Nuovo centro destra” ha depositato una mozione a riguardo, in migliaia ancora non hanno percepito alcuna mensilità

«Sono più di seimila i soggetti disoccupati – scrive Arruzzolo – percettori di ammortizzatori sociali in deroga, beneficiari delle politiche attive del lavoro avviate dalla Regione Calabria, che prestano servizio in enti pubblici e privati calabresi, versano in una situazione di assoluta precarietà e disagio, non avendo ad oggi, percepito alcuna mensilità».

L’impegno di Oliverio

«Con questa mozione – continua Giovanni Arruzzolo – che illustrerò alla prossima seduta al Consiglio regionale, chiedo l’impegno del presidente della Regione e della Giunta affinchè adottino con somma urgenza tutte le misure idonee e necessarie per rimuovere ogni fattore ostativo esistente in modo da ripristinare le condizioni di legalità e di giustizia sociale garantendo in tempi brevissimi l’erogazione delle indennità di tirocinio arretrate sin qui maturate e la puntualità del pagamento delle mensilità future per tutti i lavoratori e le lavoratrici ex percettori di mobilità in deroga impegnati negli enti locali e nelle imprese della Calabria».